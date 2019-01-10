Заради iPhone та iPad підліток продав нирку і став інвалідом (фото)

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Хлопець отримав після продажу органу 10 відсотків від загальної суми

У Китаї 25-річний чоловік став інвалідом і тепер прикутий до ліжка після того, як в 2011 році продав свою нирку на чорному ринку заради покупки модних гаджетів iPhone та iPad. У той час, будучи підлітком, Ван відчайдушно хотів довести однокласникам, що "у тредні", однак у батьків не було грошей, пише Daily Mail.

Щоб зібрати кошти, 17-річний учень середньої школи знайшов на китайській онлайн-платформі QQ трьох посередників, які пообіцяли допомогти йому здійснити свою мрію - але за рахунок однієї нирки.

Для завершення угоди в квітні 2011-го Ван відправився з рідного міста в східній провінції Аньхой - однієї з найбідніших провінцій Китаю - до південної провінції Хунань. Про свої плани хлопець нічого батькам не розповідав.

Після прибуття посередники представили підлітка двум хірургам, одному асистенту хірурга та одній медсестрі, які працювали в місцевих лікарнях та підробляли. Незабаром була проведена операція у несертифікованій клініці, наданої одним посередником для видалення правої нирки Вана.

Фото: ifeng.com (dailymail.co.uk)

Потім посередники незаконно продали пацієнту нирку, і одержувач заплатив за орган 150 тисяч юанів (близько 22 тисяч доларів), а також 10 тисяч доларів.

Вану заплатили 22 тисячі юанів (близько 3,2 тисячі доларів) - 10 відсотків від загального прибутку - в той час як посередники отримали більшу частину грошей.

Перш ніж повернутися до рідної провінції Аньхой, хлопець одразу ж купив iPhone 4 і iPad 2 (заплатив близько 3230 доларів).

Вже вдома, коли його мати побачила гаджети, він зізнався їй, що продав свою нирку. Жінка звернулася до поліції.

В той час історія Вана приголомшила людей, і користувачі Інтернету стали називати iPhone "машинами для нирок".

Фото: ifeng.com (dailymail.co.uk)

Через сім років він став інвалідом і тепер потребує постійного догляду.

Як повідомлялося раніше, аналітики зробили зведену таблицю середньої оплати праці за один день і порахували, скільки днів потрібно працювати жителям різних країн, щоб заробити на новий iPhone.

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