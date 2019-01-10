Ради iPhone и iPad парень продал почку и стал инвалидом (фото)

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Подросток получил после продажи органа 10 процентов от общей суммы

В Китае 25-летний мужчина стал инвалидом и оказался прикован к постели после того, как в 2011 году продал свою почку на черном рынке ради покупки модных гаджетов - iPhone и iPad. В то время, будучи подростком, Ван отчаянно хотел доказать одноклассникам, что "в тредне", однако у родителей не было денег, пишет Daily Mail.

Чтобы собрать средства, 17-летний ученик средней школы нашел на китайской онлайн-платформе QQ трех посредников, которые пообещали помочь ему осуществить свою мечту - но за счет одной почки.

Для завершения сделки в апреле 2011-го Ван отправился из своего родного города в восточной провинции Аньхой - одной из самых бедных провинций Китая - в южную провинцию Хунань. О своих планах парень ничего родителям не рассказывал.

По прибытии посредники представили подростка двум хирургам, одному ассистенту хирурга и одной медсестре, которые работали в местных больницах и подрабатывали. Вскоре была проведена операция в несертифицированной клинике, предоставленной одним посредником для удаления правой почки Вана.

Фото: ifeng.com (dailymail.co.uk)

Затем посредники незаконно продали пациенту почку, и получатель заплатил за орган 150 тысяч юаней (около 22 тысяч долларов), а также 10 тысяч долларов.

Вану заплатили 22 тысячи юаней (около 3,2 тысячи долларов) - 10 процентов от общей прибыли - в то время как посредники получили большую часть денег.

Прежде чем вернуться в родную провинцию Аньхой, парень сразу же купил iPhone 4 и iPad 2 (заплатил около 3230 долларов).

Уже дома, когда его мать увидела гаджеты, он признался ей, что продал свою почку. Женщина обратилась в полицию.

В то время история Вана потрясла людей, и пользователи Интернета стали называть iPhone "машинами для почек".

Фото: ifeng.com (dailymail.co.uk)

Семь лет спустя он стал инвалидом и теперь нуждается в постоянном уходе.

Как сообщалось ранее, аналитики сделали сводную таблицу средней оплаты труда за один день и посчитали, сколько нужно дней работать жителям разных стран, чтобы заработать на новый iPhone.

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