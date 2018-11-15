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Обменял салфетку на телефон: в Киеве аферист незаметно украл у девушки IPhone

STYLERЖизнь    15.11.2018 - 19:00
Обменял салфетку на телефон: в Киеве аферист незаметно украл у девушки IPhone
Фото: РБК-Украина

Инцидент произошел в заведении MisterCat

13 ноября в 06:30 пара влюбленных пришли отдохнуть в заведение MisterCat. Пока парень отошел в туалет, к девушке подсел незнакомец под предлогом познакомиться. Затем он положил салфетку на ее телефон и незаметно украл его. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

В сообщении указано: "13 ноября, под утро, примерно в 06:30 я со своим парнем отдыхала в заведении MisterCat на улице Срибнокольской, 3е. Незнакомый мужчина, подсев к нам за стол, пытался познакомиться. Дождавшись, пока мой парень выйдет в туалет, он положил салфетку на мой телефон (пока я рылась в своей сумке). Затем украл его. Это был #IPhone X на 246 Gb. Документы и коробка на него у меня есть".

Также девушка приложила видео, на котором можно рассмотреть мошенника. На вид ему около 30 лет, не славянской внешности. Заявление написано в дарницкое УП, но пока без продвижений.

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что украинцам рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов. Никогда не передавайте деньги незнакомым людям и не пополняйте никому счета банковских карт.

Мы писали, что в социальных сетях украинцам рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.

А также о том, что в Мелитополе орудует неуловимая банда грабителей.1 ноября, около семи вечера бандиты ворвались в дом жителя Семеновки, связали его и закрыли в ванной. Преступники забрали 2800 грн пенсии и украшения. Задержать их так и не удалось.

Видео: (video.rbc.ua)

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