Обміняв серветку на телефон: в Києві аферист непомітно поцупив у дівчини IPhone

Фото: РБК-Україна

Інцидент стався в закладі MisterCat

13 листопада о 06:30 пара закоханих прийшли відпочити в заклад MisterCat. Поки хлопець відійшов в туалет, до дівчини підсів незнайомець під приводом познайомитися. Потім він поклав серветку на її телефон і непомітно вкрав його. Про це у Facebook повідомляє Оперативний Київ.

У повідомленні зазначено: "13 листопада, під ранок, приблизно о 06:30 я зі своїм хлопцем відпочивала в закладі MisterCat на вулиці Срібнокільській, 3е. Незнайомий чоловік, підсівши до нас за стіл, намагався познайомитися. Дочекавшись, поки мій хлопець вийде в туалет, він поклав серветку на мій телефон (поки я рилася в своїй сумці). Потім вкрав його. Це був #IPhone X 246 Gb. Документи і коробка на нього у мене є".

Також дівчина приклала відео, на якому можна розглянути шахрая. На вигляд йому близько 30 років, не слов'янської зовнішності. Заяву написано в дарницьке УП, але поки без просувань.

Відео: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що українцям розповіли, як не стати жертвою телефонних аферистів. Ніколи не передавайте гроші незнайомим людям і не поповнюйте нікому рахунки банківських карт.

Ми писали, що в соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.

А також про те, що у Мелітополі орудує невловима банда грабіжників.1 листопада, близько сьомої вечора бандити увірвалися в будинок жителя Семенівки, зв'язали його і закрили у ванній. Злочинці забрали 2800 грн пенсії і прикраси. Затримати їх так і не вдалося.

Відео: (video.rbc.ua)