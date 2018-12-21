Радіоведучий в прямому ефірі врятував самогубця від загибелі

Колаж РБК-Україна

Йен Лі розмовляв з самогубцем, поки його шукали рятувальники

Ведучий британського радіо Talk Radio на ім'я Йен Лі врятував самогубця від смерті під час прямого ефіру. Він намагався зробити все для того, щоб чоловік на іншому кінці лінії не відключився, поки його шукали рятувальники. Про це повідомляє інформаційне видання The Independent.

У виданні зазначається, що в ефір британського радіо подзвонив самогубець, який скаржився на те, що втомився боротися з посттравматичним стресовим синдромом і більше не хоче жити.

Ян вирішив врятувати хлопця, намагаючись максимально підтримувати розмову. Відзначається, що мова самогубці час від часу переривалася, проте Чи кожен раз повертав його до тями. Ведучий намагався підбадьорити та підтримати хлопця.

"Скажу тобі ось що, Кріс. Я не хочу, щоб ти помер сьогодні ввечері. Мені потрібно знати, на якій ти вулиці. Я хочу, щоб ти пережив сьогоднішню ніч і поговорив зі мною завтра. Я не хочу, щоб ти помер сьогодні ввечері, бо я люблю тебе. Я люблю тебе, брат. Я люблю тебе", - говорив ведучий.

Цими словами ведучий остаточно зворушив вмираючого чоловіка, і той назвав адресу. Після того як Іен Чи дізнався, де знаходиться вмираючий, то викликав на місце поліцейських і лікарів швидкої допомоги.

Нагадаємо, що у Києві з даху зняли двох невдалих самогубців.

Ми писали, що у Євростаті розповіли, в яких країнах ЄС найбільше самогубців.

А також повідомляли, що у центрі Києва неадекватний чоловік погрожував підірвати свою колишню гранатою.