Радиоведущий в прямом эфире спас самоубийцу от гибели

Коллаж РБК-Украина

Иэн Ли разговаривал с самоубийцей, пока его искали спасатели

Ведущий британского радио Talk Radio по имени Иэн Ли спас самоубийцу от смерти во время прямого эфира. Он пытался сделать все для того, чтобы парень на другом конце линии не оборвал связь, пока его искали спасатели. Об этом сообщает информационное издание The Independent.

В издании отмечается, что в эфир британского радио позвонил самоубийца, который жаловался на то, что устал бороться с посттравматическим стрессовым синдромом и больше не хочет жить.

Иэн Ли решил спасти парня, пытаясь максимально поддерживать разговор. Отмечается, что речь самоубийцы время от времени прерывалась, однако Ли каждый раз возвращал его в чувства. Ведущий пытался подбодрить и утешить парня.

"Скажу тебе вот что, Крис. Я не хочу, чтобы ты умер сегодня вечером. Мне нужно знать, на какой ты улице. Я хочу, чтобы ты пережил сегодняшнюю ночь и поговорил со мной завтра. Я не хочу, чтобы ты умер сегодня вечером, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат. Я люблю тебя", - говорил ведущий.

Этими словами ведущий окончательно растрогал умирающего мужчину, и тот назвал адрес. После того как Иэн Ли разузнал, где находится умирающий, то вызвал на место полицейских и врачей скорой помощи.

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