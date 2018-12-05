Рак шийки матки: Супрун розповіла, як попередити це захворювання

Колаж РБК-Україна

В. о. міністра повідомила, де можна зробити тест і що для цього потрібно

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українкам, які обстеження потрібно проходити, щоб виявити рак шийки матки вчасно, і хто перебуває в зоні ризику. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун повідомив, що рак шийки матки знаходиться на четвертому місці серед всіх онкологічних захворювань у жінок. Вона зазначила, що цей тип раку найчастіше протікає безсимптомно і тому діагностується дуже пізно, коли лікування стає дуже складним і дорогим.

В. о. міністра нагадала, що жінкам потрібно регулярно відвідувати свого лікаря-гінеколога і обов'язково робити ПАП-тест, який дозволить визначити зміни в організмі, які можуть вказувати на розвиток раку.

Уляна Супрун розповіла, що в більшості європейських країн, США та Австралії рекомендують проходить ПАП-тест з 21-25 років і повторювати його кожні три роки. Також вона зазначила фактори, які вказують на те, що тест треба робити щорічно:

"Куріння, ВІЛ-інфекція, ослаблена імунна система через прийом кортикостероїдів, часта зміна статевих партнерів без використання презервативів, рак шийки матки у матері, бабусі, сестри, ранній початок статевих відносин (до 16 років)", - розповіла Супрун.

Вона попередила, що ПАП-тест безболісна процедура, але деякі жінки можуть відчувати дискомфорт і потягивающие болі внизу живота під час забору цього аналізу.

Крім того, Супрун розповіла, як підготуватися до цього тесту.

Вона зазначила, що обстеження потрібно проходити в перші сухі дні після менструації, а також протягом 48 годин до тесту не мати статевих стосунків, не використовувати вагінальні свічки, зрошення, гелі та креми.

Для тих жінок, які приймають комбіновані оральні контрацептиви, день циклу не має значення, а для тих, у кого менопауза – підходить будь-який день.

Крім того, жінкам, у яких спостерігаються нерегулярні кров'янисті виділення або будь-які інші незвичайні, а також ті, хто відчуває біль внизу живота, особливо під час статевого акту, потрібно негайно звернутися до гінеколога.

Тест на онкоцитологію можна пройти в жіночій консультації безкоштовно.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розвіяла міфи про вакцинацію.

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Відео: РБК-Україна