Рак шейки матки: Супрун рассказала, как предотвратить это заболевание

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И. о. министра сообщила, где можно сделать тест и что для этого нужно

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала украинкам, какие обследования нужно проходить, чтобы выявить рак шейки матки вовремя, и кто находится в зоне риска. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун сообщил, что рак шейки матки находится на четвертом месте среди всех онкологических заболеваний у женщин. Она отметила, что этот тип рака чаще всего протекает бессимптомно и поэтому диагностируется очень поздно, когда лечение становится очень сложным и дорогостоящим.

И. о. министра напомнила, что женщинам нужно регулярно посещать своего врача-гинеколога и обязательно делать ПАП-тест, который позволит определить изменения в организме, которые могут указывать на развитие рака.

Уляна Супрун рассказала, что в большинстве европейских стран, США и Австралии рекомендуют проходит ПАП-тест с 21-25 лет и повторять его каждые три года. Также она отметила факторы, которые указывают на то, что тест нужно делать ежегодно:

"Курение, ВИЧ-инфекция, ослабленная иммунная система из-за приема кортикостероидов, частая смена половых партнеров без использования презервативов, рак шейки матки у матери, бабушки, сестры, ранее начало половых отношений (до 16 лет)", - рассказала Супрун.

Она предупредила, что ПАП-тест безболезненная процедура, но некоторые женщины могут испытывать дискомфорт и потягивающие боли внизу живота во время забора этого анализа.

Кроме того, Супрун рассказала, как подготовиться к этому тесту.

Она отметила, что обследование нужно проходить в первые сухие дни после менструации, а также в течении 48 часов до теста не иметь половых отношений, не использовать вагинальные свечи, орошения, гели и крема.

Для тех женщин, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы, день цикла не имеет значения, а для тех, у кого менопауза – подходит любой день.

Кроме того, женщинам, у которых наблюдаются нерегулярные кровянистые выделения или любые другие необычные, а также те, кто испытывает боль внизу живота, особенно во время полового акта, нужно немедленно обратиться к гинекологу.

Тест на онкоцитологию можно пройти в женской консультации бесплатно.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун развенчала мифы о вакцинации.

А также рассказывали о том, что Супрун рассказала, что должно быть в аптечке во время военного положения.

Видео: РБК-Украина