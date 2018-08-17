Рани і прищі: в Одеській області у п'яної матері поліція забрала недоглянуте немовля

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У малятка лікар виявила шкірні покриви по всьому тілу червоного кольору, вкриті прищами і ранами

В одному з сіл Подільського району Одеської області правоохоронці відібрали у горе-матері чотиримісячну дитину. Про це передає прес-служба поліції.

Правоохоронцям зателефонувала місцевий фельдшер. Лікар поскаржилася, що не може потрапити в будинок місцевої жительки для проведення патронатного огляду чотиримісячної дівчинки.

До горе-матері поїхали співробітники поліції і служби у справах дітей району.

Приїхавши на місце, вони побачили, що мати дитини перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Дитина лежала голодна і недоглянута.

У малятка лікар виявила шкірні покриви по всьому тілу червоного кольору, вкриті прищами і ранами. Чиновники прийняли рішення негайно вилучити дитину і помістити в лікарню.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Як з'ясувалося, у цієї жінки є ще шестеро дітей.

"Дана громадянка вже позбавлена батьківських прав на шістьох дітей. Зараз вона притягнута до відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Буде вирішуватися питання про позбавлення її батьківства і на цю дитину", - повідомив начальник Подільського ВП Микола Піщанський.

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області горе-матір залишила свою п'ятирічну доньку одну на вулиці.

Ще ми писали, що в Донецькій області троє дітей виховувалися в жахливих умовах.

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