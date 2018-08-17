Раны и прыщи: в Одесской области у пьяной матери полиция забрала неухоженного младенца

У малышки врач обнаружила кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами
В одном из сел Подольского района Одесской области правоохранители отобрали у горе-матери четырехмесячного ребенка. Об этом передает пресс-служба полиции.
Правоохранителям позвонила местный фельдшер. Врач пожаловалась, что не может попасть в дом местной жительницы для проведения патронажного осмотра четырехмесячной девочки.
К горе-матери поехали сотрудники полиции и службы по делам детей района.
Приехав на место, они увидели, что мать младенца находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок лежал голодный и неухоженный.
В малышки врач обнаружила кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами. Чиновники приняли решение немедленно изъять ребенка и поместить в больницу.
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Как выяснилось, у этой женщины есть еще шестеро детей.
"Данная гражданка уже лишена родительских прав на шестерых детей. Сейчас она привлечена к ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Будет решаться вопрос о лишении ее отцовства и на этого ребенка", - сообщил начальник Подольского ОП Николай Песчанский.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области горе-мать оставила свою пятилетнюю дочку одну на улице.
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