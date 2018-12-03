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Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

STYLERЖиття    03.12.2018 - 20:04
Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі
Фото: колаж РБК-Україна

У списку фігурує 55 російських військових, в тому числі командний і льотний склад 55-го окремого вертолітного полку

У відкритому доступі з'явилися персональні дані російських військових, які атакували і захопили українські катера в Азовському морі. Міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm опублікувало інформацію про російських офіцерів і льотчиків 55-го окремого вертолітного полку (в/ч 35666, місце дислокації Кореновськ, Краснодарський край), бойові вертольоти якого атакували у нейтральних водах судна ВМС України.

Так, було встановлено, що в нападі на українські катери і буксир брали участь екіпажі 55-го окремого вертолітного полку.

У цьому списку фігурує 55 російських військових, в тому числі командний і льотний склад кореновського вертолітного полку.

Командир полку - полковник Суходольський Євген Вікторович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Всі фото: informnapalm.org

Заступник командира полку підполковник Орешенков Юрій Анатолійович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Заступник командира полку по роботі з особовим складом - підполковник Пейкрішвілі Микола Давидович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Заступник командира полку з ЛП - підполковник Склянкин Олександр Вікторович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Заступник командира полку з ІАС - підполковник Харченко Едуард Михайлович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Начальник штабу полку підполковник Єфремов Олег Олексійович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Командир вертолітної ескадрильї Мі28Н - майор Жуков Роман Олександрович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Командир вертолітної ескадрильї Ка-52 - підполковник Дрозд Юрій Анатолійович

Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Нагадаємо, що на озброєнні полку знаходяться вертольоти Мі-28Н, Мі-28УБ, Мі-35М, Ка-52, Мі-8АМТШ, очікують отримання Мі-28НМ. Всього в полку близько 120 осіб льотного складу.

У серпні 2008 року кореновська вертолітна військова частина брала активну участь у військових діях проти Грузії.

Як повідомлялося раніше, розслідування Bellingcat показало, що прикордонники РФ застосували зброю на ураження проти корабля ВМС України "Бердянськ" в нейтральних водах, а не в "територіальному морі" РФ, як заявили в ФСБ.

Також ми писали про те, що мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка - старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Опрыско, передала слова підтримки і звернулася до полонених українським морякам.

Нагадаємо, що українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційним властям.

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