Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі

Фото: колаж РБК-Україна

У списку фігурує 55 російських військових, в тому числі командний і льотний склад 55-го окремого вертолітного полку

У відкритому доступі з'явилися персональні дані російських військових, які атакували і захопили українські катера в Азовському морі. Міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm опублікувало інформацію про російських офіцерів і льотчиків 55-го окремого вертолітного полку (в/ч 35666, місце дислокації Кореновськ, Краснодарський край), бойові вертольоти якого атакували у нейтральних водах судна ВМС України.

Так, було встановлено, що в нападі на українські катери і буксир брали участь екіпажі 55-го окремого вертолітного полку.

У цьому списку фігурує 55 російських військових, в тому числі командний і льотний склад кореновського вертолітного полку.

Командир полку - полковник Суходольський Євген Вікторович

Всі фото: informnapalm.org

Заступник командира полку підполковник Орешенков Юрій Анатолійович

Заступник командира полку по роботі з особовим складом - підполковник Пейкрішвілі Микола Давидович

Заступник командира полку з ЛП - підполковник Склянкин Олександр Вікторович

Заступник командира полку з ІАС - підполковник Харченко Едуард Михайлович

Начальник штабу полку підполковник Єфремов Олег Олексійович

Командир вертолітної ескадрильї Мі28Н - майор Жуков Роман Олександрович

Командир вертолітної ескадрильї Ка-52 - підполковник Дрозд Юрій Анатолійович

Нагадаємо, що на озброєнні полку знаходяться вертольоти Мі-28Н, Мі-28УБ, Мі-35М, Ка-52, Мі-8АМТШ, очікують отримання Мі-28НМ. Всього в полку близько 120 осіб льотного складу.

У серпні 2008 року кореновська вертолітна військова частина брала активну участь у військових діях проти Грузії.

Як повідомлялося раніше, розслідування Bellingcat показало, що прикордонники РФ застосували зброю на ураження проти корабля ВМС України "Бердянськ" в нейтральних водах, а не в "територіальному морі" РФ, як заявили в ФСБ.

Також ми писали про те, що мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка - старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Опрыско, передала слова підтримки і звернулася до полонених українським морякам.

Нагадаємо, що українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційним властям.

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Відео: РБК-Україна