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Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 20:04
Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли
Фото: коллаж РБК-Украина

В списке фигурирует 55 российских военных, в том числе командный и летный состав 55-го отдельного вертолетного полка

В открытом доступе появились персональные данные российских военных, которые атаковали и захватили украинские катера в Азовском море. Международное волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало информацию о российских офицерах и летчиках 55-го отдельного вертолетного полка (в/ч 35666, место дислокации Кореновск, Краснодарский край), боевые вертолеты которого атаковали в нейтральных водах судна ВМС Украины.

Так, было установлено, что в нападении на украинские катера и буксир принимали участие экипажи 55-го отдельного вертолетного полка.

В данном списке фигурирует 55 российских военных, в том числе командный и летный состав кореновского вертолетного полка.

Командир полка - полковник Суходольский Евгений Викторович

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Все фото: informnapalm.org

Заместитель командира полка - подполковник Орешенков Юрий Анатольевич

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Заместитель командира полка по работе с личным составом - подполковник Пейкришвили Николай Давидович

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Заместитель командира полка по ЛП - подполковник Склянкин Александр Викторович

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Заместитель командира полка по ИАС - подполковник Харченко Эдуард Михайлович

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Начальник штаба полка - подполковник Ефремов Олег Алексеевич

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Командир вертолетной эскадрильи Ми28Н - майор Жуков Роман Александрович

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Командир вертолетной эскадрильи Ка-52 - подполковник Дрозд Юрий Анатольевич

Рассекречены данные военных РФ, напавших на украинские корабли

Напомним, что на вооружении полка находятся вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ, Ми-35М, Ка-52 и Ми-8АМТШ, ожидают получения Ми-28НМ. Всего в полку около 120 человек летного состава.

В августе 2008 года кореновская вертолетная войсковая часть принимала активное участие в военных действиях против Грузии.

Как сообщалось ранее, расследование Bellingcat показало, что пограничники РФ применили оружие на поражения против корабля ВМС Украины "Бердянск" в нейтральных водах, а не в "территориальном море" РФ, как заявили в ФСБ. 

Также мы писали о том, что мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка - старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско, передала слова поддержки и обратилась к пленных украинским морякам.

Напомним, что украинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море 27 ноября, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям

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Видео: РБК-Украина

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