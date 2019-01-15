"Розстріляйте мене і мою сім'ю": пенсіонер поскандалив з "копами" в Миколаєві

Відео: YouTube/Новини-N

У Миколаєві пенсіонер начепив на себе табличку, на якій написано "Розстріляйте мене і мою сім'ю, ми не можемо дихати чадом", і влаштував одиночний пікет в центрі міста.

Як пише місцеве видання "Новости-N", літній чоловік, до якого люди на вулиці звертаються "дядя Гена", живе з дружиною і сином в багатоповерхівці. А змусило його організувати акцію те, що "не можна спати, нічим дихати у домі угар". При цьому під "чадом" він має на увазі дим, який нібито йде від розташованої поблизу будинку шашличної.

У Миколаєві пікетує пенсіонер (фото: novosti-n.org)

Видання пише, що пенсіонер під час акції переходив вулицю на червоне світло і тим самим створював аварійну ситуацію.

У Миколаєві пікетує пенсіонер (фото: novosti-n.org)

Коли на місце прибули патрульні, пенсіонер він почав кидатися на них, а дівчину-"копа" спробував вдарити ціпком. Коли вона схопилася за палицю, порушник почав кричати, що у ціпок у нього відбирають. При цьому чоловік називав поліцейських "мусорами" і матюкав їх. Патрульні на це лише спокійно порадили пенсіонеру звертатися в суд.

У Миколаєві пікетує пенсіонер (фото: novosti-n.org)

Пізніше на місце була викликана бригада медиків, щоб перевірити психічний стан чоловіка. Після спілкування з лікарями, пенсіонер сказав, що продовжить пікетувати, але буде ходити виключно на зелене світло.

Раніше ми писали про те, що в Києві 81-річного авіаконструктора побили п'ятеро осіб, серед яких були двоє патрульних. Пізніше з'явилася інформація, що поліцейські, які побили чоловіка, не були відсторонені від служби.