"Расстреляйте меня и мою семью": пенсионер поскандалил с "копами" в Николаеве

Видео: YouTube/Новости-N

В Николаеве пенсионер нацепил на себя табличку, на которой написано "Расстреляйте меня и мою семью, мы не можем дышать угаром", и устроил одиночный пикет в центре города.

Как пишет местное издание "Новости-N", пожилой мужчина, к которому люди на улице обращаются "дядя Гена", живет с женой и сыном в многоэтажке. А заставило его организовать акцию то, что "не можно спать, нечем дышать, дома угар". При этом под "угаром" он подразумевает дым, который якобы идет от расположенной вблизи дома шашлычной.

В Николаеве пикетирует пенсионер (фото: novosti-n.org)

Издание пишет, что пенсионер во время акции переходил улицу на красный свет и тем самым создавал аварийную ситуацию.

В Николаеве пикетирует пенсионер (фото: novosti-n.org)

Когда на место прибыли патрульные, пенсионер он начал бросаться на них, а девушку-"копа" попытался ударить тростью. Когда она схватилась за палку, нарушитель начал кричать, что у трость у него отбирают. При этом мужчина называл полицейских "мусорами" и материл их. Патрульные на это лишь спокойно посоветовали пенсионеру обращаться в суд.

В Николаеве пикетирует пенсионер (фото: novosti-n.org)

Позже на место была вызвана бригада медиков, чтобы проверить психическое состояние мужчины. После общения с врачами, пенсионер сказал, что продолжит пикетировать, но будет ходить исключительно на зеленый свет.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 81-летнего авиаконструктора избили пять человек, среди которых были двое патрульных. Позже появилась информация, что полицейские, избившие мужчины, не были отстранены от службы.