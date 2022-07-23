Ці рослини приносять нещастя і бідність: не тримайте їх в будинку

Які рослини приносить нещастя в будинок

Кактус

На думку фахівців, ця колюча рослина не найкраще підходить для залучення удачі та достатку. Згідно з фен-шуй, його шипи накопичують погану енергію: гнів, стрес і тривогу. Якщо його поставити у вітальні, він легко може викликати неприємності в будинку, створити напругу. За деякими повір'ями, кактус також є зловісною рослиною, що приносить нещастя і бідність.

Зокрема, вся справа в місці розташування. Якщо ви поставите його на терасі або в саду, він матиме корисну силу та зможе захистити будинок від злих сил і негативної енергії.

Сциндапсус

Тропічна азіатська рослина, також відома як "Квітка самотності" або "Диявольський плющ". Це скромна вічнозелена ліана, проста в догляді.

Рослина привносить в приміщення свіжість і яскравість. Однак, згідно з певними віруваннями, вона не буде ніжною до чоловічої статі, яких буде тримати якомога далі. Таким чином чоловіки підуть від жінок. Якщо ви хочете зберегти сімейний затишок або шукаєте кохання, краще тримати цю рослину подалі від свого дому.

Ціперус

Це потужна рослина, енергетика якої здатна впливати на кожного домочадця. Згідно з повір'ями, пов'язаними з вампіризмом, квітка ціперуса нейтралізує всі форми життєвої сили: вважається, що вночі він поглинає набагато більше енергії. Відповідно, ставити ці квіти в спальні не рекомендується, інакше вранці господарі прокинуться втомленими.

Філодендрон

Це благородна і красива рослина, але її присутність як в будинку, так і в саду може принести нещастя мешканцям. Потрібно остерігатися такої рослини, тому що вона приносить у дім непорозуміння та конфлікти. Також вона може навіть зруйнувати сімейні відносини й призвести до розлучення.