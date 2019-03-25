Дитина вдарилася головою: Комаровський розповів, коли потрібно бігом бігти до лікаря

Доктор Комаровський розповів українцям про симптоми, які вказують на те, що дитина могла серйозно постраждати від удару головою і потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Євген Комаровський пояснив, що удари по голові і удари головою у дітей зустрічаються дуже часто, особливо в ранньому дитинстві. Більшість з таких травм закінчуються благополучно, але тим не менш до будь-якого удару по голові у дитини треба ставитися серйозно, так як можливі дуже небезпечні ушкодження речовини мозку і кровотечі в порожнини черепа.

Він розповів батькам про симптоми, які можуть вказувати на те, що у дитини струс головного мозку, забій головного мозку, здавлювання головного мозку чи черепно-мозкова травма.

Забив головою у дітей (pixabay.com)

"Звернення за медичною допомогою необхідно, якщо після травми голови мають місце:

- порушення свідомості будь-якої вираженості і будь-якої тривалості;

- розлади мовлення;

- неадекватна поведінка;

- незвичайна сонливість;

- інтенсивний головний біль, яка зберігається більше однієї години після травми;

судоми;

- більше одного нападу блювоти;

- запаморочення і (або) порушення рівноваги, яке зберігається більше однієї години після травми;

- нездатність рухати рукою або ногою, слабкість в руці або нозі;

- різні за розміром зіниці;

- поява темних (темно-синіх) плям під очима або за вухами;

- кровотеча з носа або вух;

- виділення безбарвної або кров'янистої рідини з носа або вух;

- після травми дитина плакала, під час плачу, як і всі діти, шморгала носом. Плакати перестала, але залишився нежить, якого до травми не було;

- будь-які, навіть незначні, порушення з боку органів чуття;

- після травми гірше чує або чує щось не те, туман або двоїння в очах, незвичайний смак у роті, якось не так пахне, зниження шкірної чутливості, мурашки по шкірі", - перерахував Комаровський.

Він зазначив, що небезпечні симптоми можуть з'явитися не відразу, а протягом декількох годин. Тому батькам потрібно спостерігати за станом дитини впродовж 24 годин після травми голови, навіть якщо вона на перший погляд була зовсім незначна.

Забій голови у дітей (pixabay.com)

Якщо дитина заспокоїлася і заснула, то варто через три години її розбудити і задати прості питання про те, як її звуть або як звати улюблену іграшку.

При найменшій підозрі, що з дитиною щось не так, потрібно негайно звернутися до лікаря.

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