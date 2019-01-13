Різка зміна погоди: синоптики розповіли, що чекає українців 14 січня

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Повідомляється, що в понеділок очікується температура від +2 до -7 градусів морозу

У понеділок, 14 січня, за даними експертів Укргідрометцентру, очікується різка зміна погодних умов. Синоптики повідомляють, що через різке потепління українці можуть в один день відчути сніг, дощ, відлигу, мороз і сильний вітер. Про це повідомляється в прогнозі на сайті метеорологічної служби.

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За даними синоптиків, в усіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу, снігу з дощем або просто дощу, в залежності від рівня тепла, який буде змінюватися протягом усього дня. У західних областях очікується потепління до 0... +3 градусів тепла, при цьому в нічний час стовпчики термометрів опустяться до -1... -7 градусів, через коливання температури жителів західних областей очікується сніг з дощем, в нічний час тільки сніг. У центральних, північних та східних регіонах очікується схожа ситуація, тільки температура на 1-2 градуси нижче, там буде падати тільки сніг.

На півдні нашої країни ситуація зовсім інша — потепління до +3... +6 градусів в денний час. Вночі стовпчики термометрів покажуть до -2... -5 градусів. І вдень, і вночі очікується випадання опадів — спочатку дощ, потім сніг, на Кримському півострові будуть йти тільки дощі.

Скріншот прогнозу погоди на 14 січня (meteo.gov.ua)

Синоптики також прогнозують потенційно небезпечні погодні умови в західних регіонах — сильний вітер.

"13-14 січня, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, в горах західній і центральній частині Закарпатської області та 14 січня у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 14 січня на високогір'ї у східній частині Закарпатської області очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", — пишуть в Укргідрометцентрі.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними українських синоптиків, у горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Раніше ми писали, що українцям розповіли про погоду на вихідних.