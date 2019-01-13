Резкая перемена погоды: синоптики рассказали, что ждет украинцев 14 января

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Сообщается, что в понедельник ожидается температура от +2 до -7 градусов мороза

В понедельник, 14 января, по данным экспертов Укргидрометцентра, ожидается резкая перемена погодных условий. Синоптики сообщают, что из-за резкого потепления украинцы могут в один день наблюдать снег, дождь, оттепель, мороз и сильный ветер. Об этом сообщается в прогнозе на сайте метеорологической службы.

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

По данным синоптиков, во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега, снега с дождем или просто дождя, в зависимости от уровня тепла, который будет меняться в течение всего дня. В западных областях ожидается потепление до 0…+3 градусов тепла, при этом в ночное время столбики термометров опустятся до -1… -7 градусов, при этом из-за колебаний температуры жителей западных областей ожидается снег с дождем, в ночное время только снег. В центральных, северных и восточных регионах ожидается похожая ситуация, только температура на 1-2 градуса ниже и там будет падать только снег.

На юге нашей страны ситуация совершенно другая — потепление до +3… +6 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров покажут до -2… -5 градусов. И днем, и ночью ожидается выпадение осадков — сначала дождь, потом снег, на Крымском полуострове будут идти только дожди.

Скриншот прогноза погоды на 14 января (meteo.gov.ua)

Синоптики также прогнозируют потенциально опасные погодные условия в западных регионах — сильный ветер.

"13-14 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах западной и центральной части Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 14 января на "высокогорье" в восточной части Закарпатской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", — пишут в Укргидрометцентре.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах 13-14 января 2019 года ожидается значительная снеголавинная опасность. По данным украинских синоптиков, в горах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

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