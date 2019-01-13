"Это радуга, почти по Ван-Гогу": синоптик озвучила прогноз погоды на 14 января

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Погода на Старый Новый год обрадует украинцев

Погода на 14 января готовится преподнести украинцам настоящий "зимний" сюрприз в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, согласно прогностической карте на 14 января, в Украине ожидается снег, мокрый снег и даже дожди. Также ожидаются порывистый ветер.

"Это радуга, почти по Ван-Гогу, только розовое на желтое поменять. Прогностическая карта осадков на 14 января, на Василия. В Украине завтра будет мокро, ветрено и тепло. Мокро – снег, мокрый снег, на юге с дождем. Ветрено – порывистые северо-восточные и юго-восточные ветры до штормовых 15-22 метров за секунду", - сказала она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко уточнила, что днем будет "тепло": от 2 мороза до 3 тепла. На юге ожидается до 6 тепла. А вот ночью ожидаются "минусы" – от 1 до 7 по Цельсию. На востоке 5-10 ниже нуля. На Западе местами 0-2 тепла.

"В Киеве на Василия ночью будет -4-6 градусов. Днем ожидается около нуля. Будет периодически идти мокрый снег. Ожидается сильный ветер, поэтому будьте осторожны под старыми деревьями и крышами домов. Потому что может съехать снег или отломится кусок льда. Лучше обходить стороной", - подчеркнула она.

Прогноз погоды по Украине (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что климатолог рассказал украинцам, когда придет потепление.

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