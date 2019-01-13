"Це веселка, майже по Ван-Гогу": синоптик озвучила прогноз погоди на 14 січня

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Погода на Старий Новий рік потішить українців

Погода на 14 січня готується подати українцям справжній "зимовий" сюрприз у вигляді мокрого снігу і дощу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, згідно прогностичної карти на 14 січня, в Україні очікується сніг, мокрий сніг і навіть дощі. Також очікуються поривчастий вітер.

"Це веселка, майже по Ван-Гогу, тільки рожеве на жовте поміняти. Прогностична карта опадів на 14 січня, на Василя. В Україні завтра буде мокро, вітряно і тепло. Мокро – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. Вітряно – рвучкі північно-східні і південно-східні вітри до штормових 15-22 метрів за секунду", - сказала вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко уточнила, що вдень буде тепло: від 2 морозу до 3 тепла. На півдні очікується до 6 тепла. А от вночі очікуються "мінуси" – від 1 до 7 за Цельсієм. На сході 5-10 нижче нуля. На Заході місцями 0-2 тепла.

"У Києві на Василя вночі -4-6 градусів. Вдень очікується близько нуля. Періодично йтиме мокрий сніг. Очікується сильний вітер, тому будьте обережні під старими деревами і дахами будинків. Бо що може з'їхати сніг або відламати шматок льоду. Краще обходити стороною", - підкреслила вона.

Прогноз погоди по Україні (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління.

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