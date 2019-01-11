Украинцам рассказали о погоде на выходных

Иллюстративное изображение (фото: УНИАН)

Снегопады пройдут на половине территории страны

На выходных, 12 и 13 января, в Украине местами ожидаются осадки в виде снега, также в воскресенье будет потепление. Об этом сообщается на сайте Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет идти снег, в воскресенье осадки не прогнозируются. Температура воздуха в столице в субботу ночью составит -3 градуса, днем -1 градус, а 13 января будет -5 и -1 соответственно.

Во Львове в субботу и воскресенье пройдет снег. Завтра ночью температура воздуха до -4 градусов, днем -1 градус, а в воскресенье будет от -1 до +1 градуса.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

В Виннице снегопад ожидается только в субботу. Столбики термометров завтра ночью покажут до -5 градусов и днем до -2 градусов. В воскресенье будет до -7 градусов.

В Одессе на выходных прогнозируется переменная облачность. 12 января температура ночью минимум -6 градусов и 0 градусов в дневное время; в воскресенье от -4 до +1 градуса.

Прогноз на 12 января (фото: pogoda.unian.net)

Харьковчанам в субботу и воскресенье нужно готовиться к снегопадам. Температура воздуха 12 января ночью до -10 градусов и днем до -9 градусов; 13 января будет от -6 до -2 градусов в течение суток.

В Днепре завтра будет переменная облачность, в воскресенье - без осадков. В субботу температура воздуха в ночное время составит до -7 градусов и -5 градусов днем; 13 января будет от -5 до -3 градусов

Иллюстративное фото (pixabay)

В Симферополе в субботу - без осадков, а в воскресенье будет облачно с прояснениями. Температура воздуха на выходных: от -2 до +2 градусов и от -3 до +1 градуса.

Для мариупольцев суббота будет пасмурной, в воскресенье осадки не прогнозируются. Завтра температура воздуха ночью составит до -6 градусов и днем до -3 градусов; 13 января будет до -8 градусов.

В Краматорске завтра пасмруно, в воскресенье - без осадков. 12 января температура ночью составит до -8 градусов и до -6 градусов днем; а в воскресенье будет до -5 градусов.

Прогноз на 12 января (фото: pogoda.unian.net)

Как сообщалось, ранее климатолог Василий Троцюк отметил, что в настоящее время на климат Украины воздействует циклон, который уже успел причинить в Европе много бедствий и стал причиной гибели 13 человек. Он добавил, что в ближайшее время нашу страну ждет холодная погода.

Также мы писали о том, что в Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей.

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Видео: РБК-Украина