Українцям розповіли про погоду на вихідних

Ілюстративне зображення (фото: УНІАН)

Снігопади пройдуть на половині території країни

На вихідні, 12 і 13 січня, в Україні місцями очікуються опади у вигляді снігу, також у неділю буде потепління. Про це повідомляється на сайті Погода УНІАН.

У Києві завтра йтиме сніг, у неділю опади не прогнозуються. Температура повітря в столиці в суботу вночі становитиме -3 градуси, вдень -1 градус, а 13 січня -5 і -1 відповідно.

У Львові в суботу і неділю пройде сніг. Завтра вночі температура повітря до -4 градусів, вдень -1 градус, а в неділю буде від -1 до +1 градуса.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

У Вінниці снігопад очікується тільки в суботу. Стовпчики термометрів завтра вночі покажуть до -5 градусів та вдень до -2 градусів. У неділю буде до -7 градусів.

В Одесі на вихідних прогнозується мінлива хмарність. 12 січня температура вночі мінімум -6 градусів і 0 градусів вдень; у неділю від -4 до +1 градуса.

Прогноз на 12 січня (фото: pogoda.unian.net)

Харків'янам у суботу та неділю потрібно готуватися до снігопадів. Температура повітря 12 січня вночі до -10 градусів та вдень до -9 градусів; 13 січня від -6 до -2 градусів протягом доби.

У Дніпрі завтра буде мінлива хмарність, у неділю - без опадів. У суботу температура повітря вночі становитиме -7 градусів і -5 градусів вдень; 13 січня буде від -5 до -3 градусів

Ілюстративне фото (pixabay)

У Сімферополі в суботу без опадів, а у неділю буде хмарно з проясненнями. Температура повітря на вихідних: від -2 до +2 градусів і від -3 до +1 градуса.

Для маріупольців субота буде похмурою, в неділю опади не прогнозуються. Завтра температура повітря вночі становитиме -6 градусів та вдень до -3 градусів; 13 січня буде до -8 градусів.

У Краматорську завтра пасмруно, в неділю - без опадів. 12 січня температура вночі складе -8 градусів і до -6 градусів вдень; а в неділю до -5 градусів.

Прогноз на 12 січня (фото: pogoda.unian.net)

Як повідомлялося, раніше кліматолог Василь Троцюк зазначив, що в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато лих і став причиною загибелі 13 людей. Він додав, що найближчим часом нашу країну чекає холодна погода.

Також ми писали про те, що в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.

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Відео: РБК-Україна