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Різке зниження температури: синоптики дали прогноз погоди на 22 жовтня

STYLERЖиття    21.10.2018 - 20:30
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Очікується зниження температури до +1 градуса тепла в західних областях

У понеділок, 22 жовтня, в Україні очікується холодна і сонячна погода. У східних областях прогнозуються незначні опади, а на західних територіях суттєво похолодає. У нічний час обіцяється істотне похолодання до +1 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними метеорологічної служби 22 жовтня очікується прохолодна сонячна погода з мінливою хмарністю. І тільки в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській і Донецькій областях будуть йти дощі переважно в денний час.

На тему: синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.

Рівень тепла в денний час не зміниться. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +13... +17 градусів тепла. В нічний час в цих регіонах термометр покаже в середньому +6... +10 градусів.

Різке зниження температури: синоптики дали прогноз погоди на 22 жовтня

Фото: (pixabay.com)

У центральній, північній та західній Україні очікується невелике похолодання до +10... +12 градусів. При цьому в нічний час синоптики прогнозують у Львівській, Житомирській та Чернігівській областях суттєве похолодання до +1... +3 градусів. В інших областях в середньому +3... +5 градусів тепла в темний час доби.

Різке зниження температури: синоптики дали прогноз погоди на 22 жовтня

Прогноз погоди на 22 жовтня (meteo.gov.ua)

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Нагадаємо, що Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку.

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Відео: (video.rbc.ua)

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