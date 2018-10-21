Резкое снижение температуры: синоптики дали прогноз погоды на 22 октября

Ожидается снижение температуры до +1 градуса тепла в западных областях
В понедельник, 22 октября, в Украине ожидается холодная и солнечная погода. В восточных областях прогнозируются незначительные осадки, а на западных территориях существенно похолодает. В ночное время обещается существенное похолодание до +1 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным метеорологической службы 22 октября ожидается прохладная солнечная погода с переменной облачностью. И только в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будут идти дожди преимущественно в дневное время.
По теме: синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю.
Уровень тепла в дневное время не изменится. Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +13… +17 градусов тепла. В ночное время в этих регионах термометр покажет в среднем +6… +10 градусов.
Фото: (pixabay.com)
В центральной, северной и западной Украине ожидается небольшое похолодание до +10… +12 градусов. При этом в ночное время синоптики прогнозируют во Львовский, Житомирской и Черниговской областях существенное похолодание до +1… +3 градусов. В остальных областях в среднем +3… +5 градусов тепла в темное время суток.
Прогноз погоды на 22 октября (meteo.gov.ua)
Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.
Напомним, что Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой.
Ранее украинцам напомнили, когда и как правильно переводить стрелки часов
Видео: (video.rbc.ua)