Резкое снижение температуры: синоптики дали прогноз погоды на 22 октября

Фото: (pixabay.com)

Ожидается снижение температуры до +1 градуса тепла в западных областях

В понедельник, 22 октября, в Украине ожидается холодная и солнечная погода. В восточных областях прогнозируются незначительные осадки, а на западных территориях существенно похолодает. В ночное время обещается существенное похолодание до +1 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным метеорологической службы 22 октября ожидается прохладная солнечная погода с переменной облачностью. И только в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будут идти дожди преимущественно в дневное время.

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Уровень тепла в дневное время не изменится. Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +13… +17 градусов тепла. В ночное время в этих регионах термометр покажет в среднем +6… +10 градусов.

Фото: (pixabay.com)

В центральной, северной и западной Украине ожидается небольшое похолодание до +10… +12 градусов. При этом в ночное время синоптики прогнозируют во Львовский, Житомирской и Черниговской областях существенное похолодание до +1… +3 градусов. В остальных областях в среднем +3… +5 градусов тепла в темное время суток.

Прогноз погоды на 22 октября (meteo.gov.ua)

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Видео: (video.rbc.ua)