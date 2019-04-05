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Не ризикуйте: Комаровський розповів про небезпечні дитячі розваги


Доктор Комаровсткий дав поради, як зменшити ризик дитячого травмування

Доктор Євген Комаровський розповів, як вберегти дитину від небажаного травмування під час ігор на дитячих майданчиках. Зокрема педіатр на своїй Instagram-сторінці дав поради щодо катання маленьких дітей з гірки.

Педіатр порадив не ризикувати і не пускати дитину кататися з гірки, якщо ви не впевнені, що цей атракціон безпечний.

Якою ж на думку докотра Комаровського має бути правильна гірка?

  • Варто пам'ятати про те, що падіння – це найбільш небезпечні травми на дитячому майданчику. Саме тому гірка має відповідати віку малюка.
  • Перед тим, як пускати дитину кататися з гірки, треба перевірити цілісність її скату, температуру її покриття. Це допоможе запобігти порізам, скалкам та опікам.
  •   До того ж варто перевірити драбину, яка веде до скату гірки. Особливо це важливо робити після зими. Часто дерев’яні і пластикові конструкції не переживають сніг і морози.
  • Бажано страхувати перші кілька спусків з гірки, доки ви не впевнитесь, що дитина правильно катається. А маленьких дітей треба страхувати постійно.
  • Дорослі і підлітки ніколи не мають спускатися з маленькою дитиною на колінах або між ніг. Це може призвести до серйозного травмування.
  • Завжди стежте за катанням вашої дитини. Важливо управляти інтервалами, в які діти змінюють один одного. Дитина, яка вже з’їхала має встигнути встати і відійти.
  • Якщо ви маєте хоча б найменший сумнів в безпеці гірки, не ризикуйте. Оберіть інше гральне обладнання або інший дитячий майданчик.

Євген Комаровський розповів про дитячі майданчики (фото: pixabay.com)

Раніше доктор Комаровський дав поради, як мінімізувати можливість інфікування дитини вірусною інфекцією, якщо в домі є дорослий з ГРВІ.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський показав, які ознаки у поведінці малюка повинні насторожити батьків і розповів про те, як вчасно діагностувати прояви аутизму у дитини.

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