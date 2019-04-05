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Не рискуйте: Комаровский рассказал об опасных детских развлечениях


Доктор Комаровсткий дал советы, как уменьшить риск детского травматизма

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от нежелательного травмирования во время игр на детских площадках. В частности педиатр на своей Instagram-странице дал советы по катанию маленьких детей с горки.

Педиатр посоветовал не рисковать и не пускать ребенка кататься с горки, если вы не уверены, что этот аттракцион безопасен.

Какой же по мнению докотра Комаровского должна быть правильная горка?

  • Следует помнить о том, что падения – это самые опасные травмы на детской площадке. Именно поэтому горка должна соответствовать возрасту малыша.
  • Перед тем, как пускать ребенка кататься с горки, надо проверить целостность ее ската, температуру ее покрытия. Это поможет предотвратить порезы, занозы и ожоги.
  • К тому же стоит проверить лестницу, которая ведет к скату горки. Особенно это важно делать после зимы. Часто деревянные и пластиковые конструкции не переживают снег и морозы.
  • Желательно страховать первые несколько спусков с горки, пока вы не убедитесь, что ребенок правильно катается. А маленьких детей надо страховать постоянно.
  • Взрослые и подростки никогда не должны спускаться с маленьким ребенком на коленях или между ног. Это может привести к серьезному травмированию.
  • Всегда следите за катанием вашего ребенка. Важно управлять интервалами, в которые дети сменяют друг друга. Ребенок, который уже съехал должен успеть встать и отойти.
  • Если вы имеете хотя бы малейшее сомнение в безопасности горки, не рискуйте. Выберите другое игровое оборудование или другую детскую площадку.

Евгений Комаровский рассказал о детских площадках (фото: pixabay.com)

Ранее доктор Комаровский дал советы, как минимизировать возможность инфицирования ребенка вирусной инфекцией, если в доме есть взрослый с ОРВИ.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский показал, какие признаки в поведении малыша должны насторожить родителей и рассказал о том, как вовремя диагностировать проявления аутизма у ребенка.

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