У Росії найманець "ДНР" жорстоко вбив співмешканку та її батька

Колаж РБК-Україна

Вбивця продовжував випивати в компанії трупів ще два дні

В російському Новокузнецьку найманець "ДНР", який повернувся додому, убив свою співмешканку та її батька. Про це передає місцеве видання "Тайга.інфо".

Відомо, що 26-річний колишній бойовик розпивав спиртні напої зі своєю співмешканкою та її 62-річний батьком. У якийсь момент між людьми виникла сварка.

Жінка заступилася за батька, штовхнувши співмешканця. Екс-бойовик схопив ніж і наніс кілька ударів спочатку чоловікові, а потім 38-річній співмешканці. Жертви від отриманих травм померли на місці.

У той же час вбивця продовжував випивати в компанії трупів ще два дні.

Незабаром він зник з місця злочину. Наступного дня родичі потерпілих, стурбовані тим, що вони не виходять на зв'язок, прийшли їх відвідати.

"Підозрюваний був встановлений досить швидко, однак до того моменту він вже поїхав в інше місто. Чоловіка затримали біля його будинку, коли він повернувся в Новокузнецьк. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, він співпрацює зі слідством", - повідомили в російському виданні.

ЗМІ додали, що це вже не перший випадок в регіоні, коли екс-бойовики скоюють злочини.

У травні 2018 року Новокузнецький районний суд Кузбасу визнав винним іншого учасника бойових дій на сході України Євгена Бердникова. Він виявився членом одного з бандитських угруповань.

Раніше ми писали про те, що у мережі висміяли абсурдний антиукраїнський перл бойовиків "ДНР".

А також повідомили про те, що на Донбасі бойовики поранили дівчину-морпеха.

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