В России наемник "ДНР" жестоко убил сожительницу и ее отца

Коллаж РБК-Украина

Убийца продолжал выпивать в компании трупов еще два дня

В российском Новокузнецке наемник "ДНР", который вернулся домой, убил свою сожительницу и ее отца. Об этом передает местное издание "Тайга.инфо".

Известно, что 26-летний бывший боевик распивал спиртные напитки со своей сожительницей и ее 62-летний отцом. В какой-то момент между людьми возникла ссора.

Женщина заступилась за отца, толкнув сожителя. Экс-боевик схватил нож и нанес несколько ударов сначала мужчине, а затем 38-летней сожительнице. Жертвы от полученных травм умерли на месте.

В то же время убийца продолжал выпивать в компании трупов еще два дня.

Вскоре он скрылся с места преступления. На следующий день родственники потерпевших, обеспокоенные тем, что они не выходят на связь, пришли их навестить.

"Подозреваемый был установлен достаточно быстро, однако к тому моменту он уже уехал в другой город. Мужчину задержали около его дома, когда он вернулся в Новокузнецк. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, со следствием он сотрудничает", - сообщили в российском издании.

СМИ добавили, что это уже не первый случай в регионе, когда экс-боевики совершают преступления.

В мае 2018 года Новокузнецкий районный суд Кузбасса признал виновным другого участника боевых действий на востоке Украины Евгения Бердникова. Он оказался членом одной из бандитских группировок.

Ранее мы писали о том, что в сети высмеяли абсурдный антиукраинский перл боевиков "ДНР".

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