У Рівному водій маршрутки, якого побив син пасажирки, помер не приходячи до тями

Як повідомили правоохоронці водій маршрутки помер 21 червня у лікарні. Він так і не прийшов до свідомості.

Що загрожує підозрюваному?

Одразу після інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжкого ушкодження з необережності. Максимальна санкція статті, яка загрожувала підозрюваному – обмеження волі терміном до 2 років.

Тепер, враховуючи смерть потерпілого, слідчі розпочали провадження за статтею про вбивство із необережності. Чоловікові, що побив водія, загрожує ув'язнення від 3 до 5 років.

Як "Суспільному" розповів підозрюваний Ігор Лук'янчук, він не хотів завдавати водієві ушкоджень, а лише вимагав пояснень щодо недотримання маршруту. Однак, коли той відреагував агресивно – штовхнув опонента, а той впав та вдарився головою.