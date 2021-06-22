В Ровно водитель маршрутки, которого избил сын пассажирки, умер не приходя в сознание

Как сообщили правоохранители водитель маршрутки скончался 21 июня в больнице. Он так и не пришел в сознание.

Что грозит подозреваемому?

Сразу после инцидента полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения тяжкого повреждения по неосторожности. Максимальная санкция статьи, которая грозила подозреваемому – ограничение свободы сроком до 2 лет.

Теперь, учитывая смерть потерпевшего, следователи начали производство по статье об убийстве по неосторожности. Мужчине, который избил водителя, грозит заключение от 3 до 5 лет.

Как "Суспільному" рассказал подозреваемый Игорь Лукьянчук, он не хотел наносить водителю повреждений, а лишь требовал объяснений относительно несоблюдения маршрута. Однако, когда тот отреагировал агрессивно, толкнул оппонента, а тот упал и ударился головой.