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В Ровно водитель маршрутки, которого избил сын пассажирки, умер не приходя в сознание

Автор: Тетяна Самарук

В больнице скончался 56-летний водитель Ровенской маршрутки, которого 7 июня ударил сын пассажирки.

Об этом сообщает Нацполіція.

Как сообщили правоохранители водитель маршрутки скончался 21 июня в больнице. Он так и не пришел в сознание.

Что грозит подозреваемому?

Сразу после инцидента полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения тяжкого повреждения по неосторожности. Максимальная санкция статьи, которая грозила подозреваемому – ограничение свободы сроком до 2 лет.

Теперь, учитывая смерть потерпевшего, следователи начали производство по статье об убийстве по неосторожности. Мужчине, который избил водителя, грозит заключение от 3 до 5 лет.

Как "Суспільному" рассказал подозреваемый Игорь Лукьянчук, он не хотел наносить водителю повреждений, а лишь требовал объяснений относительно несоблюдения маршрута. Однако, когда тот отреагировал агрессивно, толкнул оппонента, а тот упал и ударился головой.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водители маршруток устроили драку на остановке.

Также во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево.

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Ровномаршрутка