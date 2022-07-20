Бешиха - небезпечна інфекція, яку й досі відшіптують у бабок: що треба знати

Бешиха, або рожа - насправді більш поширена хвороба, ніж ми думаємо. За статистикою - це 4-та за поширеності інфекційна хвороба у світі, а якщо її запустити - можна отримати інвалідність. І хоча ми вже давно знаємо про антибіотики, рожу й досі йдуть вишіптувати до бабок...
Про це розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко в Instagram.
За словами лікаря, найчастіше на цю "заразу" хворіють люди за 50 (з купою супутніх патологій, які якраз спонукають розвитку запального процесу верхнього шару шкіри та поверхневих лімфатичних шляхів).
Саме там - у верхньому шарі шкіри, засідає бактерія - стрептокок (рідко - стафілокок та інші збудники).
Всі вікові групи можуть хворіти на "рожу", якщо є схильність до цього, зокрема:
Влітку хвороба поширюється частіше.
"Я 3 тижні тому травмував шкіру у цій ділянці, а воно тільки вчора з'явилося"... Бактерія чекає, коли буде слушний момент, щоб захопити більші території. Але нічого в неї не вийде, зараз є антибіотики, які потрібно правильно підібрати", - пише лікар.
Фото: Так виглядає інфікована шкіра (uk.wikipedia.org)
Є різні форми: еритематозна, бульозна, геморагічна та некротична.
Це клінічний діагноз, тобто його ставить лікар на огляді по ознаках.
"Фактично, якщо нічого не робити, процес перейде в целюліт
(це не те, що на попі масажують, а запалення підшкірної клітковини), потім в абсцес, потім в гангрену - і ногу/руку відтяпають", - застерігає медик.
В деяких ситуаціях можна використовувати місцеве лікування, але не треба його мазати кольоровими барвниками (наприклад - зеленка).
"Але, в еру антибіотиків люди продовжують "танці з бубном" у вигляді відшептування/спалювання бешихи", - наголосив інфекціоніст.
Якщо виявили у себе зазначені вище симптоми, обов'язково зверніться до лікаря. Самолікування чи знахарі від бешихи не допомагають!
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