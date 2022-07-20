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Рожа - опасная инфекция, которую все еще отшептывают у бабок: что надо знать

Коллаж РБК-Украина: что такое рожа и как ее лечить
Автор: Светлана Мащенко

Рожистое воспаление, или рожа - на самом деле более распространенная болезнь, чем мы думаем. По статистике-это 4-я по распространенности инфекционная болезнь в мире, а если ее запустить - можно получить инвалидность. И хотя мы уже давно знаем об антибиотиках, рожу до сих пор идут отшептывать к бабкам...

Об этом рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко в Instagram.

Кто подвержен болезни

По словам врача, чаще всего на эту "заразу" болеют люди за 50 (с кучей сопутствующих патологий, которые как раз побуждают развития воспалительного процесса верхнего слоя кожи и поверхностных лимфатических путей).

Именно там - в верхнем слое кожи, заседает бактерия - стрептококк (редко-стафилококк и другие возбудители).

Все возрастные группы могут болеть рожей, если есть склонность к этому, в частности:

  • нарушение барьера кожи,
  • воспаление кожи (экзема, псориаз),
  • венозная недостаточность,
  • избыточный вес,
  • иммуносупрессия,
  • сахарный диабет и тому подобное.

Летом болезнь распространяется чаще.

"Я 3 недели назад травмировал кожу в этом участке, а оно только вчера появилось"... Бактерия ждет, когда будет подходящий момент, чтобы захватить большие территории. Но ничего у нее не получится, сейчас есть антибиотики, которые нужно правильно подобрать", - пишет врач.

Фото: Так выглядит инфицированная кожа (uk.wikipedia.org)

Симптомы болезни:

  • Повышение температуры тела, отек и покраснение в месте поражения.
  • Кожа начинает блестеть, горячая на ощупь, по сравнению с другими участками тела - это может сопровождаться болью и дискомфортом (чаще поражаются конечности или лицо).

Есть разные формы: эритематозная, буллезная, геморрагическая и некротическая.

Это клинический диагноз, то есть его ставит врач на осмотре по признакам.

Как лечить рожу

"Фактически, если ничего не делать, процесс перейдет в целлюлит
(это не то, что на попе массируют, а воспаление подкожной клетчатки), потом в абсцесс, потом в гангрену - и ногу/руку оттяпают", - предостерегает медик.

В некоторых ситуациях можно использовать местное лечение, но не надо его мазать цветными красителями (например, зеленка).

"Но, в эру антибиотиков люди продолжают "танцы с бубном" в виде отшептывание/сжигания рожи", - подчеркнул инфекционист.

Если обнаружили у себя указанные выше симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Самолечение или знахари от рожистого воспаления не помогают!

Ранее мы писали, что детская ветрянка может спровоцировать опасный синдром.

Также сообщалось, какие признаки на теле могут говорить о болезни печени.

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