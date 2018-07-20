"Рускіє люді": дружина росіянина, який убив українця в Туреччині, зробила заяву

Колаж РБК-Україна

Кохана вбивці повідомила про арешт

30-річний громадянин Росії Андрій Похвальний, який 7 липня вбив 57-річного українця Андрія Сову на курорті в Анталії, знаходиться в Туреччині і його ніхто не відпускав. Про це розповіла цивільна дружина Похвального в коментарі Obozrevatel.

Зараз дружина вбивці знаходиться в Ростовській області, в РФ.

"Мені не зрозуміло, чому в українській пресі пишуть, що Андрій сплатив штраф і його випустили", - зазначила вона.

"Ні, він до цих пір знаходиться в Туреччині", - заявила громадянська дружина росіянина.

Вона також підтвердила, що Похвальний разом з нею проживає в Ростовській області.

"Да, ми рускіє люді", - сказала жінка.

Житель Запоріжжя Андрій Сова помер у лікарні курортного міста Аланія 14 липня, після тижневої коми. Трагедія сталася в турецькому готельному комплексі, в якому відпочивав українець. Росіянин Андрій Похвальний зупинився в готелі навпроти. У вечір трагедії громадянин РФ крадькома пробрався на територію сусіднього готелю. Це сталося за годину до початку футбольного матчу в рамках ЧС-2018. На території було багато людей. Між росіянином і українцем виник словесний конфлікт. Похвальний вдарив Сову. Чоловік упав потилицею на тверду поверхню. Його госпіталізували без свідомості, тиждень він пробув у комі, після чого помер. Нападнику загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, тіло українця, якого вбив росіянин в Туреччині, привезли до Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що росіянина Андрія Похвального заарештувала поліція.

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