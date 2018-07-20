"Русские люди": жена россиянина, который убил украинца в Турции, сделала заявление

Коллаж РБК-Украина

Возлюбленная убийцы сообщила об аресте

30-летний гражданин России Андрей Похвальный, который 7 июля убил 57-летнего украинца Андрея Сову на курорте в Анталии, находится в Турции и его никто не отпускал. Об этом рассказала гражданская жена Похвального в комментарии Obozrevatel.

Сейчас супруга убийцы находится в Ростовской области, в РФ.

"Мне не понятно, почему в украинской прессе пишут, что Андрей уплатил штраф и его выпустили", - отметила она.

"Нет, он до сих пор находится в Турции", - заявила гражданская жена россиянина.

Она также подтвердила, что Похвальный вместе с ней проживает в Ростовской области.

"Да, мы русские люди", - сказала женщина.

Житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице курортного города Алания 14 июля, после недельной комы. Трагедия произошла в турецком гостиничном комплексе, в котором отдыхал украинец. Россиянин Андрей Похвальный остановился в отеле напротив. В вечер трагедии гражданин РФ украдкой пробрался на территорию соседней гостиницы. Это произошло за час до начала футбольного матча в рамках ЧМ-2018. На территории было много людей. Между россиянином и украинцем возник словесный конфликт. Похвальный ударил Сову. Мужчина упал затылком на твердую поверхность. Его госпитализировали без сознания, неделю он пробыл в коме, после чего умер. Нападающему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, тело украинца, которого убил россиянин в Турции, привезли в Запорожье.

Ранее сообщалось, что россиянина Андрея Похвального арестовала полиция.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)