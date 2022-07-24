"Російська мова буде ваша улюблена": п'яний з пляшкою накинувся на українку в Естонії (відео)

Деталі скандалу в Естонії

На одному з пляжів Естонії (в Таллінні) відпочивали українки, поруч з ними також знаходилися і агресивні росіяни. Вони розпивали пиво і були п'яні.

Один з них чіплявся до дівчини, а коли вона йому зробила зауваження українською мовою, він став повністю неадекватом.

Чоловік почав говорити, що не розуміє українську мову, і зажадав, щоб дівчата говорили російською.

"Ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваш улюблений язик, тварі є*ані", - кричав росіянин з пляшкою.

Також п'яний чоловік погрожував українським дівчатам, які перебували з ним на пляжі.

Дивіться на відео, як все відбувалося. Обережно, в ролику присутня нецензурна лексика.