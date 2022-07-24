"Русский язык будет ваш любимый": пьяный с бутылкой набросился на украинку в Эстонии (видео)

Детали скандала в Эстонии

На одном из пляжей Эстонии (В Таллине) отдыхали украинки, рядом с ними также находились и агрессивные россияне. Они распивали пиво и были пьяны.

Один из них приставал к девушке, а когда она ему сделала замечание на украинском языке, он стал полностью неадекватом.

Мужчина начал говорить, что не понимает по-украински, и потребовал, чтобы девушки говорили на русском.

"Вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари е*анные", - кричал россиянин с бутылкой.

Также пьяный мужчина угрожал украинским девушкам, которые находились с ним на пляже.

Смотрите на видео, как все происходило. Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.