"Русский язык будет ваш любимый": пьяный с бутылкой набросился на украинку в Эстонии (видео)

Россияне по всему миру продолжают вести себя по-хамски, несмотря на войну в Украине. Так, в Эстонии один из граждан РФ снова проявил себя во всей красе.
Об этом рассказали в одном из Telegram-каналов.
На одном из пляжей Эстонии (В Таллине) отдыхали украинки, рядом с ними также находились и агрессивные россияне. Они распивали пиво и были пьяны.
Один из них приставал к девушке, а когда она ему сделала замечание на украинском языке, он стал полностью неадекватом.
Мужчина начал говорить, что не понимает по-украински, и потребовал, чтобы девушки говорили на русском.
"Вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари е*анные", - кричал россиянин с бутылкой.
Также пьяный мужчина угрожал украинским девушкам, которые находились с ним на пляже.
Смотрите на видео, как все происходило. Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.
Напомним, что теперь российским туристам не дают проходу и в Греции. На них указывают пальцем и выгоняют с лежаков.
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