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"Показывают пальцем и гонят с лежаков": россияне жалуются на отдых в Греции

Новина українською →
Суббота 23 июля 2022 13:28
"Показывают пальцем и гонят с лежаков": россияне жалуются на отдых в Греции Фото: Россиян не любят в Европе (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Российские туристы все чаще жалуются на отдых за границей, недоумевая за что же их так не любят. По словам многих граждан РФ, в этом году они столкнулись с массой неудобств из-за своего паспорта.

Об этом пишут в российских СМИ.

Отдых в Греции

Так, например одна россиянка очень жалуется на пляжный отдых в Греции в этом году.

"Мы с друзьями решили устроить пикник на берегу. Мы ненадолго отшли, а когла вернулись, вся наша еда была на песке. Кто-то опрокинул наши продукты. Рядом отдыхали британцы, которые устроили нам такой сюрприз", - рассказала жительница РФ.

&quot;Показывают пальцем и гонят с лежаков&quot;: россияне жалуются на отдых в ГрецииРоссияне бояться отдыхать на пляжах Греции (фото: just-interes.ru)

Еще одна туристка Галина сообщила, что местные в Греции сказали ей такие слова: "Вам не следует покидать территорию РФ. Вас здесь никто не ждет".

По словам россиян, в отелях к ним относятся нормально, но сами сотрудники гостиниц советуют не покидать их пределы, так как за ними может случиться разные ситуации.

"Вам может не понравится то, что вы услышите за пределами отеля", - рассказал один из управляющих отеля россиянам.

Также жители-страны агрессора жалуются, что на пляжах их выгоняют с лежаков и указывают на них пальцами.

Как мы ранее писали, в Польше водитель высадил наглую россиянку из автомобиля.

Также мы сообщали, что российская ведущая обозвала турков "идиотами", потому что не смогла купить вещи.

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Российская Федерация Греция
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