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Найнижча ціна: експерт здивував прогнозом про вартість квартир в Україні

STYLERЖиття    25.03.2019 - 13:51
Найнижча ціна: експерт здивував прогнозом про вартість квартир в Україні
Фото: Ціни на квартири в Україні (РБК-Україна)

Ціна за квадратний метр житла в Україні буде тільки зростати, нагадує Сергій Костецький

Зараз в Україні – найнижчі ціни на житло. З часом ціна за квадратний метр буде тільки підвищуватися. Таку думку в коментарі для Styler висловив експерт з нерухомості Сергій Костецький.

"Зараз ми бачимо нийнижчу ціну на нерухомість в Україні, це абсолютно точно. Підвищення ціни на житло буде відбуватися постійно. Ціни змінюються, зростає і собівартість. Дорожчають матеріали, підвищується заробітна плата – житло відразу теж підвищується в ціні", - говорить він.

Ціни на житло продовжують підвищуватися не залежно від виборів в Україні. Тому зараз – саме час купувати квартири тим, хто замислюється над таким питанням.

У той же час дороге житло бізнес-класу в Україні і в Києві традиційно купують менше, додає Костецький.

Найнижча ціна: експерт здивував прогнозом про вартість квартир в УкраїніФото: Вартість квадратного метра житла буде тільки підвищуватися, впевнений експерт (РБК-Україна)

"Ми бачимо, що зараз бізнес-клас не особливо затребуваний. Кількість угод у сегменті бізнес-класу становить не більше 10% від загальної кількості угод. Але, з іншого боку, таких будинків і не так багато зводять. Часто будують один будинок бізнес-сегменту і п'ять років, хоча можна побудувати й швидше. Забудовник координує будівництво з обсягом продажів: якщо продажів немає, то він і повільніше будує. Якщо продажі є, то будується більш активно. Словом, будують, поки купують", - говорить Сергій Костецький.

Нерухомість залишається, як і була, єдиним хорошим виходом для вкладень грошей, говорить він.

"Посудіть самі: фондовий ринок в Україні не працює, а вдома зберігати гроші – взагалі не вихід. Банки начебто і надійні, але відсотки за депозитами у гривні - нижче рівня інфляції. Тому інвестиції в нерухомість – найбільш прийнятний вихід із ситуації", - упевнений він.

Нагадаємо, раніше Сергій Костецький спрогнозував, як зміниться ринок житла після виборів президента України. За його словами, у цю сферу можуть прийти кардинальні зміни.

Також експерт дав прогноз про те, що буде з українською економікою після виборів президента. Як виявилося, його прогноз - доволі позитивний та сприятливий.

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