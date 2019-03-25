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Самая низкая цена: эксперт удивил прогнозом о стоимости квартир в Украине

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 13:51
Самая низкая цена: эксперт удивил прогнозом о стоимости квартир в Украине
Фото: Цены на квартиры в Украине (РБК-Украина)

Цена за квадратный метр жилья в Украине будет только расти, напоминает Сергей Костецкий

Сейчас в Украине – самые низкие цены на жилье. Со временем цена за квадратный метр будет только повышаться. Такое мнение в комментарии для Styler высказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"Сейчас мы видим самую низкую цену на недвижимость в Украине, это совершенно точно. Повышение цены на жилье будет происходить постоянно. Цены меняются, растет и себестоимость. Дорожают материалы, повышается заработная плата – жилье сразу тоже повышается в цене", - говорит он.

Цены на жилье продолжают повышаться не зависимо от выборов в Украине. Поэтому сейчас – самое время покупать квартиры тем, кто задумывается над таким вопросом.

В то же время дорогое жилье бизнес-класса в Украине и в Киеве покупают традиционно меньше, добавляет Костецкий.

Самая низкая цена: эксперт удивил прогнозом о стоимости квартир в УкраинеФото: Стоимость квадратного метра жилья будет только повышаться, уверен эксперт (РБК-Украина)

"Мы видим, что сейчас бизнес-класс не особенно востребован. Количество сделок в сегменте бизнес-класса составляет не более 10% от общего количества всех сделок. Но, с другой стороны, таких домов и не так много строят. Часто строят один дом бизнес-сегмента и пять лет, хотя можно построить и быстрее. Застройщик координирует строительство с объемом продаж: если продаж нет, то он и медленнее троит. Если продажи есть, то строится более активно. Словом, строят, пока покупают",  - говорит Сергей Костецкий.

Недвижимость остается, как и была, единственым хорошим выходом для вложений денег, говорит он.

"Посудите сами: фондовый рынок в Украине не работает, а дома хранить деньги – вообще не выход. Банки вроде как и надежные, но проценты по депозитам в гривне - ниже – уровня инфляции.  Поэтому инвестиции в недвижимость – самый приемлемый выход из ситуации", - уверен он.

Напомним, ранее Сергей Костецкий спрогнозировал, как изменится рынок жилья после выборов президента Украины. По его словам, в эту сферу могут прийти кардинальные изменения.

Также эксперт дал прогноз о том, что будет с украинской экономикой после выборов президента. Как оказалось, его прогноз - довольно положительный и благоприятный.

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