Самопідпал чоловіка в Києві: у мережі з'явилося відео інциденту

Фото пожежі (dsns.gov.ua)

15 липня в Дніпровському районі чоловік підпалив сам себе і влаштував пожежу

Вчора, 15 липня, чоловік облив себе бензином і підпалив себе, влаштувавши пожежу. У мережі з'явилося відео події, яка сталася в Києві на Воскресенці.

На відео видно, як горить будівля Укрпошти, яка знаходиться на вулиці Кибальчича, 11 б.

Відео: пожежа в Києві (youtube.com/Діна Авраменко)

Кадри, мабуть, були зроблені до приїзду рятувальників.

Вогонь спалахнув на другому поверсі будівлі.

Нагадаємо, в неділю, 15 липня, в Києві у Дніпровському районі сталася пожежа. Чоловік облив себе бензином і підпалив. За попередньою інформацією, стався конфлікт, із-за чого чоловік і зробив такий вчинок. Почалася пожежа.

Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Горіла дерев'яна надбудова на будівлі Укрпошти, вона повністю згоріла. Постраждало кілька осіб, вони були доставлені в лікарню.

Раніше ми писали про те, що в Києві утворився справжній "кратер" в стародавні грунти столиці глибиною більше метра. Пролом в дорожньому покритті подвійно небезпечний для водіїв з-за того, що яма наполовину заповнена водою: як через опади, так і через каналізацію, яка знаходиться поруч.

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