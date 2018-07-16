Самоподжог мужчины в Киеве: в сети появилось видео инцидента

Фото пожара (dsns.gov.ua)

15 июля в Днепровском районе мужчина поджег сам себя и устроил пожар

Вчера, 15 июля, мужчина облил себя бензином и поджег себя, устроив пожар. В сети появилось видео происшествия, которое произошло в Киеве на Воскресенке.

На видео видно, как горит здание Укрпочты, которое находится на улице Кибальчича, 11 б.

Видео: пожар в Киеве (youtube.com/Діна Авраменко)

Кадры, видимо, были сделаны до приезда спасателей.

Огонь вспыхнул на втором этаже здания.

Напомним, в воскресенье, 15 июля, в Киеве в Днепровском районе произошел пожар. Мужчина облил себя бензином и поджег. По предварительной информации, произошел конфликт, из-за чего мужчина и совершил такой поступок. Начался пожар.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Горела деревянная надстройка на здании Укрпочты, она полностью сгорела. Пострадало несколько человек, они были доставлены в больницу.

Ранее мы писали о том, что в Киеве образовался самый настоящий "кратер" в древние грунты столицы глубиной больше метра. Пролом в дорожном покрытии вдвойне опасен для водителей из-за того, что яма наполовину заполнена водой: как из-за осадков, так и из-за находящейся рядом канализации.

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