Самосуд: у поїзді "Інтерсіті" пасажири влаштували бійку

Колаж РБК-Україна

Із-за бійки відправлення поїзда затримали

У поїзді "Інтерсіті", який прямував зі Львова до Києва пасажири влаштували бійку через безквиткових пасажирів. Про це повідомив журналіст Андрій Чемес на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався вранці у вівторок, 14 серпня в одному з вагонів поїзда "Інтерсіті", під час відправлення.

Як повідомив Чемес, конфлікт спалахнув після того, як у вагон поїзда зайшла пара, чоловік і жінка. У них були відсутні квитки. Як вони пояснили, до Києва їм потрібно терміново потрапити, та як там має відбутися судове засідання, а в касі відсутні квитки.

Скріншот поста (facebook.com/andriy.chemes)

З-за безквиткових пасажирів затримали відправлення поїзда, що привело до обурення інших пасажирів.

"Зайці" намагалися пояснити, що ні в касах, ні на сайті "Укрзалізниці" вони не змогли придбати квитки, а в столицю їм потрібно потрапити обов'язково. Залишати вагон вони відмовилися.

Обурені пасажири не стали слухати пару і вчинили бійку, в ході якої чоловіка і жінку виштовхали з поїзда силою. В Київ "Інтерсіті" вирушив з 15-ти хвилинним запізненням.

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Відео: РБК-Україна