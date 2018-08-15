Самосуд: в поезде "Интерсити" пассажиры устроили драку

Коллаж РБК-Украина

Из-за драки отправление поезда задержали

В поезде "Интерсити", который направлялся со Львова в Киев пассажиры устроили драку из-за безбилетных пассажиров. Об этом сообщил журналист Андрей Чемес на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел утром во вторник, 14 августа в одном из вагонов поезда "Интерсити", во время отправления.

Как сообщил Чемес, конфликт вспыхнул после того, как в вагон поезда зашла пара, мужчина и женщина. У них отсутствовали билеты. Как они объяснили, в Киев им нужно попасть срочно, та как там должно состояться судебное заседание, а в кассе отсутствуют билеты.

Скриншот поста (facebook.com/andriy.chemes)

Из-за безбилетных пассажиров задержали отправку поезда, что привело к возмущению других пассажиров.

"Зайцы" пытались объяснить, что ни в кассах, ни на сайте "Укрзализници" они не смогли приобрести билеты, а в столицу им нужно попасть обязательно. Покидать вагон они отказались.

Возмущенные пассажиры не стали слушать пару и учинили драку, в ходе которой мужчину и женщину вытолкали из поезда силой. В Киев "Интерсити" отправился с 15-ти минутным опозданием.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы высказались о возможной отмене ж/д сообщения с РФ.

А также рассказали, что в сети разгорелся скандал из-за условий в поездах "Укрзализныци"

Видео: РБК-Украина