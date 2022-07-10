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Як в лічені хвилини замаринувати цибулю: швидкий і простий рецепт

Фото: Як швидко замаринувати цибулю (unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова

Маринована цибуля дуже смачна і її використовують для приготування багатьох страв - салатів, м'яса, овочів. А ще така цибуля стане відмінним доповненням до багатьох страв.

Замаринувати цибулю можна в лічені хвилини й вже через 6-8 годин вона буде готовий до вживання. Як зробити таку мариновану цибулю - читайте в рецепті нижче.

Інгредієнт:

  • Фіолетова цибуля - 3 шт.
  • Оцет (можна використовувати виноградний або яблучний) - 60 мл
  • Окріп - для заповнення банки
  • Сіль дрібна - 2 десертні ложки
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Насіння гірчиці або перцю горошком - до свого смаку

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте кільцями або півкільцями - як вам більше подобається. Складіть цибулю в підготовлені чисті банки. Додайте цукор, сіль, насіння гірчиці та оцет.

Потім залийте окропом так, щоб водою повністю заповнити банку. Закрийте кришку.

Фото: простий рецепт маринованої цибулі

Переверніть її 2-3 рази або потрясіть, щоб всі інгредієнти добре перемішалися. Через 6 годин розсіл буде готовий, і ви зможете використовувати вже мариновану цибулю.

Зберігати таку цибулю можна в холодильнику. На смак вона буде злегка солодкувата, гостра і хрустка. Її можна поєднувати з м'ясними стравами, рибою, покласти в салат, додати в роли або гамбургери.

Експерти радять брати невеликі банки - на 300-400 мл.

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