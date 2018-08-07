Зробила зауваження: у Києві тренер з тхеквондо побив літню жінку

Колаж РБК-Україна

Від отриманих ударів жінка втратила свідомість

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У Києві двоє чоловіків побили літню жінку за те, що вона зробила їм зауваження. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Інцидент стався в понеділок, 6 серпня, на Петропаловскій Борщагівці. Молоді люди відпочивали на природі і після відпочинку кинули порожні пляшки прямо в траву. Жінка, яка знаходилася неподалік, зробила їм зауваження про те, що так робити не можна і пляшки потрібно викинути в спеціально відведене місце.

Молодим людям зауваження не сподобалося, і вони накинулися на жінку з кулаками. Хлопці спортивної статури завдали постраждалої кілька сильних ударів по обличчю. Жінка впала і втратила свідомість.

Нападників затримали і впізнали завдяки втручанню очевидців та працівників приватної охорони. Виявилося, що молоді люди – брати, а один з них тренував підлітків на секції по тхеквондо, його звуть Сандуляк Юрій Володимирович.

Фото: Напад на літню жінку в Києві (espreso.tv)

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Києві напали на скандального журналіста.

Інцидент стався в центрі столиці. Невідомий чоловік напав на українського журналіста Руслана Коцабу і звинуватив його в тому, що він відвідує окупований Крим.

А раніше ми писали про те, що в Одесі дівчатка-підлітки побили свою однолітку і знімали все це на камеру. Під час побиття поруч були присутні хлопчики, які просто спостерігали за бійкою. Про це розповіла постраждала дівчинка.

Відео: РБК-Україна