"Я призываю всех говорить правду": в Киеве напали на скандального журналиста

Фото: Драка (Коллаж РБК-Украина)

Пострадавший рассказал все подробности инцидента

В Киеве неизвестный парень с рюкзаком на спине напал на скандального украинского журналиста Руслана Коцабу. Об инциденте рассказал сам пострадавший на канале NEWSONE.

Руслан Коцаба сообщил, что нападение было совершено вечером, когда журналист возвращался с вечернего эфира. Неизвестный мужчина подошел к нему на углу улицы Ярославов Вал и завязалась словесная перепалка.

"После своего вечернего эфира в субботу я возвращался домой и возле французской булочной на углу улицы Ярославов Вал ко мне подошел какой-то парень и спрашивает: "Коцаба, ты чего в Крым ездил?" Я ответил: "Так, а в чем дело, я же журналист и у меня было редакционное задание. Я, как журналист, куда хочу, туда и еду" А он продолжал: "Что вы себе позволяете, у нас война…" Он что-то втирал мне 3-4 минуты, а затем добавил: "Ты должен знать, что тебя украинцы чмырят, ты не можешь так просто ходить и улыбаться", - рассказал Коцаба.

Он отметил, что неизвестный после этих слов попытался ударить, но у журналиста оказалась хорошая реакция и он ответил на удар.

"После этих слов он попытался меня ударить, я поставил блок, среагировал. Но он не успокоился, и я его толкнул. Он упал. Возможно, я ему немного подбил зуб, потому плевался кровью. Если бы кому-то очень хотелось разобраться в этой ситуации, то там везде стоят камеры наблюдения, где видно, что я не начинал", - объяснил Коцаба.

Журналист рассказал, что решил не подавать заявление в полицию о нападении, так как не уверен, что кто-то будет искать виноватого.

Руслан Коцаба призвал журналистов не обращать внимания на такие инциденты, а продолжать делать свою работу.

"Я призываю всех, кто читает это интервью, не обращайте на это внимание. Вы, журналисты, должны заниматься своей работой. А наша работа - не хвалить власть, а критиковать. И мы этим и занимаемся. И я призываю всех говорить правду", - резюмировал журналист.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Киеве ограбили иностранца.

А также о том, что женщина самостоятельно скрутила вора и удерживала его до приезда полиции.

Видео: РБК-Украина