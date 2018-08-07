"Я закликаю всіх говорити правду": у Києві напали на скандального журналіста

Фото: Бійка (Колаж РБК-Україна)

Потерпілий розповів всі подробиці інциденту

У Києві невідомий хлопець з рюкзаком на спині напав на скандального українського журналіста Руслана Коцабу. Про інцидент розповів сам потерпілий на каналі NEWSONE.

Руслан Коцаба повідомив, що напад було скоєно ввечері, коли журналіст повертався з вечірнього ефіру. Невідомий чоловік підійшов до нього на розі вулиці Ярославів Вал і зав'язалася словесна перепалка.

"Після свого вечірнього ефіру в суботу я повертався додому і біля французької булочної на розі вулиці Ярославів Вал до мене підійшов якийсь хлопець і питає: "Коцаба, ти чого в Крим їздив?" Я відповів: "Так, а в чому справа, я ж журналіст і у мене було редакційне завдання. Я, як журналіст, куди хочу, туди і їду" А він продовжував: "Що ви собі дозволяєте, у нас війна..." Він щось втирав мені 3-4 хвилини, а потім додав: "Ти повинен знати, що тебе українці чмирять, ти не можеш так просто ходити і посміхатися", - розповів Коцаба.

Він зазначив, що невідомий після цих слів спробував вдарити, але у журналіста виявилася хороша реакція і він відповів на удар.

"Після цих слів він спробував мене вдарити, я поставив блок, зреагував. Але він не заспокоївся, і я його штовхнув. Він впав. Можливо, я йому трохи підбив зуб, тому плювався кров'ю. Якщо б комусь дуже хотілося розібратися в цій ситуації, то там скрізь стоять камери спостереження, де видно, що я не починав", - пояснив Коцаба.

Журналіст розповів, що вирішив не подавати заяву в поліцію про напад, оскільки не впевнений, що хтось буде шукати винного.

Руслан Коцаба закликав журналістів не звертати уваги на такі інциденти, а продовжувати робити свою роботу.

"Я закликаю всіх, хто читає це інтерв'ю, не звертайте на це увагу. Ви, журналісти, повинні займатися своєю роботою. А наша робота - не хвалити владу, а критикувати. І ми цим і займаємося. І я закликаю всіх говорити правду", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Києві пограбували іноземця.

А також про те, що жінка самостійно скрутила злодія і утримувала його до приїзду поліції.

Відео: РБК-Україна