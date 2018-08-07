Сделала замечание: в Киеве тренер по тхэквондо избил пожилую женщину

Коллаж РБК-Украина

От полученных ударов женщина потеряла сознание

В Киеве двое мужчин избили пожилую женщину за то, что она сделала им замечание. Об этом сообщают "Вартовые Эспрессо".

Инцидент произошел в понедельник, 6 августа, на Петропаловской Борщаговке. Молодые люди отдыхали на природе и после отдыха бросили пустые бутылки прямо в траву. Женщина, которая находилась неподалеку, сделала им замечание о том, что так делать нельзя и бутылки нужно выбросить в специально отведенное место.

Молодым людям замечание не понравилось, и они набросились на женщину с кулаками. Парни спортивного телосложения нанесли пострадавшей несколько сильных ударов по лицу. Женщина упала и потеряла сознание.

Нападавших задержали и опознали благодаря вмешательству очевидцев и сотрудников частной охраны. Оказалось, что молодые люди – братья, а один из них тренировал подростков на секции по тхэквондо, его зовут Сандуляк Юрий Владимирович.

Фото: Нападение на пожилую женщину в Киеве (espreso.tv)

Напомним, мы ранее писали о том, что в Киеве напали на скандального журналиста.

Инцидент произошел в центре столицы. Неизвестный мужчина напал на украинского журналиста Руслана Коцабу и обвинил его в том, что он посещает оккупированный Крым.

А ранее мы писали о том, что в Одессе девочки-подростки избили свою сверстницу и снимали все это на камеру. Во время избиения рядом присутствовали мальчики, которые просто наблюдали за дракой. Об этом рассказала пострадавшая девочка.

Видео: РБК-Украина