"Все это было заранее задумано": избитая сверстницами школьница из Одессы рассказала о происшествии

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Девочка даже не подозревала, чем закончится тот день

Жертва избиения школьницами в Одессе, 15-летняя Соня рассказала подробности происшествия. С ней пообщались журналисты издания "Страна".

Пострадавшая девочка знает своих обидчиц давно, около двух лет. Все это время они гуляли в одной компании, хоть и учатся в разных школах, но в одном районе – Черемушки.

В тот день, когда произошло избиение, Соня не подозревала, что вечер так закончится.

"Мне позвонила одна из моих знакомых. Пожаловалась, что, мол, ей скучно, погулять не с кем. Я согласилась выйти и с ней пройтись. Она ни словом не намекнула о том, что задумала. При мне позвонила якобы своей маме: "Я задержусь, гуляю с подружкой". И повела меня в сторону 69-й школы", - вспоминает Соня.

"Неожиданно на улице к нам присоединились еще несколько девочек из этой же компании и парень – Максим. Меня вдруг обвинили в том, что за мной начал ухаживать общий знакомый – Андрей. Ни единого повода для ухаживаний я ему не давала. Это были какие-то странные обвинения. Девочки постепенно "разогревались", начали оскорблять меня. Вскоре мы подошли к пустырю между школой и детским садиком. Там меня и начали бить", - рассказывает пострадавшая.

Соня говорит, что не понимала, что происходит. Она боялась даже ответить на обвинения, думая, что ее могут еще сильнее избить. При этом драку снимала одна из подруг Сони, а мальчик, стоявший неподалеку, подсказывал зачинщицам избиения, как правильно наносить удары.

"Просто закрывала голову и лицо. Всю сцену избиения снимала моя подруга из соседнего дома, с которой я больше всех дружила – она регулярно бывала у меня в гостях. Она лично меня не била, только снимала. Вообще снимали избиение три девочки. Единственный из мальчиков, десятиклассник Максим, просто стоял рядом и издевательски комментировал и подзуживал – мол, бей "с ноги". Но сам не бил", - поделилась девочка.

После избиения у Сони начали отбирать личные вещи.

"Поначалу отобрали телефон и наушники. Но сразу после избиения их вернули. Зачем отбирали? Сказали, что боялись разбить мой телефон. Все это избиение было заранее задумано – меня просто выманили из дома и повели бить. После драки было несколько синяков, потом прошло. До сегодняшнего дня только под глазом еще синяк. Мне уже звонили мои подруги из моей школы, где я учусь. Очень возмущались произошедшим. Те, кто меня били, пытались мне звонить, после того как вся эта история стала известна. Но я с ними не хочу общаться", - добавила жертва избиения.

Ранее сообщалось, что виновницам грозит смешное наказание. Родителям предстоит выплатить небольшой штраф.

Кстати, одна из виновниц нападения собралась с родителями уехать из страны.

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