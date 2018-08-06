"Все це було заздалегідь задумано": побита однолітками школярка з Одеси розповіла про подію

Фото: answersafrica.com twitter

Дівчинка навіть не підозрювала, чим закінчиться той день

Жертва побиття школярками в Одесі, 15-річна Соня розповіла подробиці події. З нею поспілкувалися журналісти видання "Страна".

Постраждала дівчинка знає своїх кривдниць давно, близько двох років. Все це час вони гуляли в одній компанії, хоч і навчаються в різних школах, але в одному районі – Черемушки.

В той день, коли відбулося побиття, Соня не підозрювала, що вечір так закінчиться.

"Мені зателефонувала одна з моїх знайомих. Поскаржилася, що, мовляв, їй нудно, погуляти не з ким. Я погодилася вийти і з нею пройтися. Вона ні словом не натякнула про те, що задумала. При мені зателефонувала нібито своїй мамі: "Я затримаюся, гуляю з подружкою". І повела мене в бік 69-ї школи", - згадує Соня.

"Несподівано на вулиці до нас приєдналися ще кілька дівчаток з цієї компанії і хлопець – Максим. Мене раптом звинуватили в тому, що за мною почав доглядати спільний знайомий – Андрій. Жодного приводу для залицянь я йому не давала. Це були якісь дивні звинувачення. Дівчатка поступово "розігрівалися", почали ображати мене. Незабаром ми підійшли до пустирю між школою і дитячим садком. Там мене і почали бити", - розповідає постраждала.

Соня говорить, що не розуміла, що відбувається. Вона боялася навіть відповісти на звинувачення, думаючи, що її можуть ще сильніше побити. При цьому бійку знімала одна з подруг Соні, а хлопчик, що стояв неподалік, підказував зачинщицам побиття, як правильно наносити удари.

"Просто закривала голову та обличчя. Всю сцену побиття знімала моя подруга з сусіднього будинку, з якої я найбільше товаришувала – вона регулярно бувала у мене в гостях. Вона особисто мене не била, тільки знімала. Взагалі знімали побиття три дівчинки. Єдиний з хлопчиків, десятикласник Максим, просто стояв поруч і знущально коментував і подзуживал – мовляв, бей "з ноги". Але сам не бив", - поділилася дівчина.

Після побиття у Соні почали відбирати особисті речі.

"Спочатку відібрали телефон і навушники. Але відразу після побиття їх повернули. Навіщо відбирали? Сказали, що боялися розбити мій телефон. Все це побиття було заздалегідь задумано – мене просто виманили з дому і повели бити. Після бійки було кілька синців, потім пройшло. До сьогоднішнього дня лише під оком ще синяк. Мені вже дзвонили мої подруги з моєї школи, де я навчаюся. Дуже обурювалися подією. Ті, хто мене били, намагалися мені дзвонити, після того як вся ця історія стала відома. Але я з ними не хочу спілкуватися", - додала жертва побиття.

Раніше повідомлялося, що винуватцям загрожує смішне покарання. Батькам належить виплатити невеликий штраф.

До речі, одна з винуватиць нападу зібралася з батьками виїхати з країни.

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